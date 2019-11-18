В 1 сезоне 12 серии сериала «Старец» во время подготовки к свадьбе Андрей неожиданно теряет высокую должность. Молодые обнаруживают, что отец девушки против их брачного союза, поэтому мужчине приходится выбирать между карьерой и женитьбой.