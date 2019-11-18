В 1 сезоне 23 серии сериала «Старец» молодая женщина сообщает возлюбленному, что скоро они станут родителями. Однако мужчина не рад, ведь он давно скрывает от супруги свою бесплодность. Петя не может поверить, что Маша ни с кем ему не изменяла...