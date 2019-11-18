В 1 сезоне 3 серии сериала «Старец» к пожилому мудрецу за помощью обращается мужчина, потерявший авторитет у своих родных. Старший сын не прислушивается к Аркадию и решает уехать. Остальные члены семьи тоже поддерживают его необдуманное решение.