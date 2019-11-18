В 1 сезоне 20 серии сериала «Старец» Марина счастлива в отношениях с Игорем, пока не узнает, что бойфренд не свободен и не собирается разводиться с супругой. Девушку не устраивает роль любовницы, однако разоблачение мужчины разрушит его брак.