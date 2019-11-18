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Киноафиша Сериалы Старец Сезоны Сезон 1 Серия 5

Старец 2019 - 2022 5 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Старец»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 18 ноября 2019
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 19 ноября 2019
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 20 ноября 2019
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 21 ноября 2019
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 22 ноября 2019
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 25 ноября 2019
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 26 ноября 2019
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 27 ноября 2019
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 28 ноября 2019
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 29 ноября 2019
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 11 2 декабря 2019
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 12 3 декабря 2019
Эпизод 13
Сезон 1 / Серия 13 4 декабря 2019
Эпизод 14
Сезон 1 / Серия 14 5 декабря 2019
Эпизод 15
Сезон 1 / Серия 15 6 декабря 2019
Эпизод 16
Сезон 1 / Серия 16 9 декабря 2019
Эпизод 17
Сезон 1 / Серия 17 10 декабря 2019
Эпизод 18
Сезон 1 / Серия 18 11 декабря 2019
Эпизод 19
Сезон 1 / Серия 19 12 декабря 2019
Эпизод 20
Сезон 1 / Серия 20 13 декабря 2019
Эпизод 21
Сезон 1 / Серия 21 16 декабря 2019
Эпизод 22
Сезон 1 / Серия 22 17 декабря 2019
Эпизод 23
Сезон 1 / Серия 23 18 декабря 2019
Эпизод 24
Сезон 1 / Серия 24 19 декабря 2019
Эпизод 25
Сезон 1 / Серия 25 20 декабря 2019
Эпизод 26
Сезон 1 / Серия 26 23 декабря 2019
Эпизод 27
Сезон 1 / Серия 27 24 декабря 2019
Эпизод 28
Сезон 1 / Серия 28 25 декабря 2019
Эпизод 29
Сезон 1 / Серия 29 26 декабря 2019
Эпизод 30
Сезон 1 / Серия 30 27 декабря 2019
О чем cерия

В 1 сезоне 5 серии сериала «Старец» к пожилому мудрецу за помощью обращается молодая девушка, которой всю жизнь не везет в любви. Антонина мечтает завести семью, однако ее мать убеждена, что в мире просто нет мужчин, способных на верность.

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