В 1 сезоне 5 серии сериала «Старец» к пожилому мудрецу за помощью обращается молодая девушка, которой всю жизнь не везет в любви. Антонина мечтает завести семью, однако ее мать убеждена, что в мире просто нет мужчин, способных на верность.