В 1 сезоне 21 серии сериала «Старец» Женя работает на кредиторов, чтобы добыть деньги на дорогостоящую операцию для своего ребенка. Через некоторое время врачи сообщают, что лечение не поможет, и пожилой мудрец становится последней надеждой мужчины.
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