В 1 сезоне 21 серии сериала «Старец» Женя работает на кредиторов, чтобы добыть деньги на дорогостоящую операцию для своего ребенка. Через некоторое время врачи сообщают, что лечение не поможет, и пожилой мудрец становится последней надеждой мужчины.