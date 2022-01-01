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Постер к сериалу Старец
Киноафиша Сериалы Старец Сезоны
Старец (2019 - 2022), список сезонов Старец 12+
Год выпуска 2019
Страна Россия
Эпизод длится 23 минуты
Телеканал ТВ-3
Список сезонов сериала «Старец»
Старец - Сезон 1 Сезон 1
2019, 30 эпизодов
 
Старец - Сезон 2 Сезон 2
2021, 60 эпизодов
 
Старец - Сезон 3 Сезон 3
2022, 60 эпизодов
 
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