В 1 сезоне 30 серии сериала «Старец» опытная женщина-хирург никогда не пасовала перед проблемами и неудачами. Однако когда Оксана выясняет, что серьезно больна, она отстраняется от сына и его супруги, чтобы не быть для дорогих людей обузой.
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