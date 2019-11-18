В 1 сезоне 30 серии сериала «Старец» опытная женщина-хирург никогда не пасовала перед проблемами и неудачами. Однако когда Оксана выясняет, что серьезно больна, она отстраняется от сына и его супруги, чтобы не быть для дорогих людей обузой.