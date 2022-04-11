Меню
Старец 2019 - 2022, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Старец
Старец 12+
Название Сезон 3
Премьера сезона 11 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 60
Продолжительность сезона 23 часа 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Старец»

В 3 сезоне сериала «Старец» мудрый отшельник, живущий в лесу в одиночестве, продолжает принимать посетителей. Заблудшие души, которые нуждаются в совете или утешении, сами появляются на его пороге. Старик уже много лет живет на свете. Ему известно немало народных преданий, шуток-прибауток и поучительных историй. Он готов поделиться ими со своими гостями. Старец никому не отказывает в помощи. Кроме того, у него имеется книга судеб, из которой можно узнать прошлое и будущее каждого из людей. Но сумеют ли воспользоваться гости его наставлениями и поменять свою жизнь к лучшему? Это зависит только от них самих.

Список серий 3-го сезона сериала «Старец» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Все как в сказке
Сезон 3 Серия 1
11 апреля 2022
Возмездие
Сезон 3 Серия 2
11 апреля 2022
Повод остаться
Сезон 3 Серия 3
12 апреля 2022
Бывших не бывает
Сезон 3 Серия 4
12 апреля 2022
Дневник измен
Сезон 3 Серия 5
13 апреля 2022
За лучшей жизнью
Сезон 3 Серия 6
13 апреля 2022
Не рой другому яму
Сезон 3 Серия 7
14 апреля 2022
Никто не поверит
Сезон 3 Серия 8
14 апреля 2022
По старым счетам
Сезон 3 Серия 9
18 апреля 2022
Подозрение
Сезон 3 Серия 10
18 апреля 2022
Бывшая - 2
Сезон 3 Серия 11
19 апреля 2022
Семейные связи
Сезон 3 Серия 12
19 апреля 2022
Доверяй, но проверяй
Сезон 3 Серия 13
20 апреля 2022
Изгой
Сезон 3 Серия 14
20 апреля 2022
Третий лишний
Сезон 3 Серия 15
21 апреля 2022
Хороший вариант
Сезон 3 Серия 16
21 апреля 2022
Вина
Сезон 3 Серия 17
25 апреля 2022
Малыш
Сезон 3 Серия 18
25 апреля 2022
Дочки-матери
Сезон 3 Серия 19
26 апреля 2022
Быть любимой
Сезон 3 Серия 20
26 апреля 2022
Дорога перемен
Сезон 3 Серия 21
27 апреля 2022
Слепая
Сезон 3 Серия 22
27 апреля 2022
Танго танцуют трое
Сезон 3 Серия 23
28 апреля 2022
Исцеление
Сезон 3 Серия 24
28 апреля 2022
Принять нельзя остаться
Сезон 3 Серия 25
29 апреля 2022
Прозрение
Сезон 3 Серия 26
29 апреля 2022
Своя Чужая
Сезон 3 Серия 27
4 мая 2022
В тихом омуте
Сезон 3 Серия 28
4 мая 2022
Гадание на кофейной гуще
Сезон 3 Серия 29
5 мая 2022
Грехи отцов
Сезон 3 Серия 30
5 мая 2022
Жертва
Сезон 3 Серия 31
6 мая 2022
Лучшие друзья
Сезон 3 Серия 32
6 мая 2022
Развилка
Сезон 3 Серия 33
11 мая 2022
Пока смерть не разлучит
Сезон 3 Серия 34
11 мая 2022
Начальница
Сезон 3 Серия 35
17 мая 2022
Не буди лихо
Сезон 3 Серия 36
17 мая 2022
Кирпичи
Сезон 3 Серия 37
18 мая 2022
Выигрыш
Сезон 3 Серия 38
18 мая 2022
Жалость
Сезон 3 Серия 39
19 мая 2022
Закрытая дверь
Сезон 3 Серия 40
19 мая 2022
Идеальная семья
Сезон 3 Серия 41
23 мая 2022
Брат
Сезон 3 Серия 42
23 мая 2022
Гордость
Сезон 3 Серия 43
24 мая 2022
Завещание
Сезон 3 Серия 44
24 мая 2022
Заклад
Сезон 3 Серия 45
25 мая 2022
Меж двух огней
Сезон 3 Серия 46
25 мая 2022
Оправдание
Сезон 3 Серия 47
26 мая 2022
Оторва
Сезон 3 Серия 48
26 мая 2022
Покаяние
Сезон 3 Серия 49
30 мая 2022
Помощь
Сезон 3 Серия 50
30 мая 2022
Разменная монета
Сезон 3 Серия 51
31 мая 2022
Тихоня
Сезон 3 Серия 52
1 июня 2022
Чужое счастье
Сезон 3 Серия 53
2 июня 2022
Эффект принца
Сезон 3 Серия 54
2 июня 2022
Я все исправлю
Сезон 3 Серия 55
6 июня 2022
Самая красивая
Сезон 3 Серия 56
6 июня 2022
Серия 117
Сезон 3 Серия 57
7 июня 2022
Серия 118
Сезон 3 Серия 58
7 июня 2022
Серия 119
Сезон 3 Серия 59
8 июня 2022
Запрещенный прием
Сезон 3 Серия 60
9 июня 2022
