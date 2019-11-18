В 1 сезоне 18 серии сериала «Старец» из-за гиперопеки сын Марии вырастает инфантильным лентяем, который все еще живет с ней. Женщина начинает подыскивать Мише невесту, чтобы тот завел семью и научился брать на себя ответственность.