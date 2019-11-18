В 1 сезоне 10 серии сериала «Старец» к пожилому мудрецу за советом приезжает Алевтина, которая вот уже третий десяток счастливо живет со своим мужем. Дело в том, что женщина случайно узнает о кратковременной интрижке супруга несколько лет назад.
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