В 1 сезоне 10 серии сериала «Старец» к пожилому мудрецу за советом приезжает Алевтина, которая вот уже третий десяток счастливо живет со своим мужем. Дело в том, что женщина случайно узнает о кратковременной интрижке супруга несколько лет назад.