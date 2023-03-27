Создатель «Клиники» обещает полнометражное продолжение: «Это неизбежно»

Он заявил, что бывшая команда сериала готова взяться за проект просто потому, что любит проводить время вместе.

Создатель культового комедийного сериала «Клиника» Билл Лоуренс уверен в том, что однажды шоу получит продолжение в виде полнометражного фильма. В новом интервью для Variety он заявил, что появление такого проекта в будущем практически неизбежно:

«Я думаю, что это неизбежно. Забавно, что впервые за полгода мы не будем встречаться друг с другом, а устроим воссоединением команды «Клиники». Актерский состав и сценаристы этого шоу необыкновенно хороши, все они полностью погружены в работу. Но главной причиной взяться за этот проект для нас стала не сама работа. Просто мы действительно любим проводить время друг с другом».

Самым большим препятствием на пути к созданию фильма по «Клинике» может стать напряженный график создателей сериала. Сам Лоуренс в настоящее время работает над «Тедом Лассо» и «Терапией», а также перезапуском шоу «Школа клонов» и предстоящей драмой «Непослушная мартышка» для Apple TV+. Во время прошлогодней панели звезд «Клиники» на фестивале ATX Дональд Фэйсон, исполнивший роль хирурга Кристофера Терка, заявил, что именно из-за занятости команда решила продолжить шоу в формате полнометражной картины:

«Я думаю, что мы все хотим сделать продолжение. Мы все хотели бы снова поработать вместе. Просто это очень тяжело устроить. Мы не сможем сделать полный сезон шоу. Это должен быть фильм или что-то в этом роде. Мне кажется, Билл Лоуренс никогда больше не будет свободен».

Зак Брафф, сыгравший в «Клинике» роль доктора Джона Дориана, также отметил, что без участия Лоуренса ни о каком продолжении сериала не может быть и речи. Но если он все же найдет время для фильма, то остальные члены команды присоединятся к нему.