Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Рик и Морти
Новости
Новости о сериале «Рик и Морти»
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Новости о сериале «Рик и Морти»
Вся информация о сериале
Смиты снова в деле: вышел трейлер восьмого сезона «Рика и Морти»
Шоу возвращается после двухлетнего перерыва, если не считать спин-офф «Рик и Морти: Аниме» (2024).
Написать
23 апреля 2025 10:36
Warner Bros обсуждает потенциальный полнометражный фильм по «Рику и Морти»
«Давай, вошли и вышли. Приключение на 80+ минут».
Написать
2 октября 2023 11:17
Седьмой сезон «Рика и Морти» получил дату релиза
Продолжение фантастического мультсериала выйдет в середине октября.
Написать
25 августа 2023 14:00
Рик отстреливает злые версии самого себя в новом трейлере седьмого сезона «Рика и Морти»
Adult Swim объявит дату выхода продолжения шоу на следующей неделе.
Написать
17 августа 2023 10:38
С соавтора «Рика и Морти» Джастина Ройланда сняты обвинения в домашнем насилии
Ройланд поблагодарил прокуратуру за закрытие дела, а также заявил, что разочарован в людях, поспешивших осудить его.
Написать
23 марта 2023 13:50
Мардж Симпсон или конь БоДжек: узнай, кто ты из героев популярных мультсериалов по гороскопу
Найди своего двойника в мире культовых анимационных шоу.
Написать
22 марта 2023 12:00
Запомните их имена: 8 главных женщин в индустрии кино прямо сейчас
Новая королева хоррора, сценаристка финала «бондианы» и звезда «Все везде и сразу».
Написать
8 марта 2023 12:00
«Рик и Морти» выйдет в полном объеме, несмотря на уход из проекта Джастина Ройланда
Adult Swim намерен выпустить оставшиеся 40 эпизодов шоу.
Написать
9 февраля 2023 14:41
Канал Adult Swim уволил соавтора «Рика и Морти» Джастина Ройланда
Он также озвучивал главных героев.
Написать
25 января 2023 09:52
5 фильмов Marvel, которые выйдут в 2023 году
Прощания, много новых злодеев и еще больше новых Пауков – примерно так можно описать новый год у Marvel.
Написать
5 января 2023 12:00
Безумные приключения продолжаются: вышел новый трейлер шестого сезона «Рика и Морти»
Сериал о приключениях безумного ученого и его заурядного внука возвращается в эфир после короткого перерыва.
Написать
9 ноября 2022 12:22
Мечтать не вредно: 5 предметов из кино, которые мы все хотим
Один даже почти стал реальностью.
Написать
30 октября 2022 12:00
Лучше чем оригинал: 10 кинопародий, которые стали культовыми
Безумные ученые, дикое среднивековье и бестолковые супергерои.
Написать
3 сентября 2022 12:00
Что посмотреть на выходных: приквел «Властелина колец», психотриллер про маньяка и другие онлайн новинки
На этой неделе нас ждет выход самого долгожданного сериала осени, триллер со Стивом Кареллом, анимация про оцифровку сознания и кое-что еще. Подробнее рассказываем в нашем материале.
Написать
2 сентября 2022 12:00
Что посмотреть на выходных: Том Круз, стильный хоррор от создателя «Прочь» и другие новинки этой недели
На этой неделе до стримингов добрались целых две крупных кинопремьеры, отлично показавшие себя в прокате. Кроме этого, в каталогах сервисов драма о Майке Тайсоне, неклассическая история девушки в беде и Сильвестр Сталлоне в амплуа супергероя.
Написать
26 августа 2022 10:00
Больше интергалактического хаоса: вышел трейлер шестого сезона «Рика и Морти»
Космическая Бет примет участие в новых приключениях титульных героев.
Написать
12 августа 2022 12:10
Шестой сезон «Рика и Морти» получил дату премьеры
«Моча! Семья! Интрига! Толпа динозавров!»
Написать
27 июля 2022 17:51
Создатели «Рика и Морти» отметили премьеру «Матрицы: Воскрешение» забавным кроссовером
Выпуск фан-арта создатели мультсериала приурочили к выходу фильма на платформе HBO Max.
Написать
23 декабря 2021 13:26
«Кинопоиск» опубликовал список своих самых просматриваемых фильмов и сериалов за 2021 год
Большую часть топ-20 составляют проекты отечественного производства.
Написать
23 декабря 2021 12:31
Приключения самурая и сегуна продолжаются: вышла новая аниме-короткометражка о Рике и Морти
В ролике много кровавых сцен насилия и специфичного юмора в стиле «Рика и Морти».
Написать
15 ноября 2021 16:56
Видео: создатели «Рика и Морти» комментируют душераздирающую концовку пятого сезона
Героям необходимо было разойтись, чтобы осознать токсичность своих отношений.
Написать
8 сентября 2021 14:59
«Рик и Морти»: появился новый ролик с Кристофером Ллойдом в образе Рика Санчеза
Adult Swim дразнит фанатов еще одним игровым отрывком.
Написать
7 сентября 2021 15:47
Почему женщины убивают и как живет московская элита: 5 новых сезонов от любимых сериалов в июне
Первый месяц лета порадует долгожданным продолжением антологии о женской мести, новыми межгалактическими приключениями знакомых чудаков и обновленным составом персонажей в криминальной испанской драме.
Написать
24 мая 2021 12:26
10 сериалов для долгих новогодних каникул
Хью Лори в космосе, дьявол в Лос-Анджелесе и другие истории, которые увлекут вас на все выходные.
Написать
28 декабря 2020 16:12
Садакат сойдет с ума после такой новости: в 32 серии «Далекого города» страсти будут кипеть на полную катушку
Угрозы Ишил отправлял вовсе не Мустафа: имя шантажиста раскрыли в 107 серии «Клювенного щербета»
Настоящим героем в «Пятом элементе» оказался неудачник Корбен: именно его Люк Бессон наделил даром
Союзники или враги? Что стало с семьей Кито в «Дандадан» — они пережили огонь и воду, но это еще не конец
Каждая серия — новая история: этот детектив с оценкой 8.2 в эфире уже 25+ лет — фанатам «Шерлока» стоит взять на заметку
«У вас мозги закипят и вытекут»: Татум не мог и представить, какое безумие подготовили братья Руссо в «Мстители: Судный день»
Вайб «Папиных дочек»: российский сериал получил вторую жизнь — когда-то от него плевались, а теперь смотрят запоем по 100 серий подряд
А начиналось так красиво: 5 великих франшиз, которые рассыпались после третьего фильма — но могли жить вечно
На трех сезонах не остановятся: провальные «Кольца власти» будут с нами годами — у создателей не остается выбора
Соскучились по «Бэтмену» и боевикам? Warner. Bros окончательно вернулась в Россию
Дома, машины и песок: лишь знатоки советских комедий пройдут тест без ошибок — угадайте 5 кинолент по первому кадру
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667