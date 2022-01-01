Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Дистрибьютеры Adult Swim

Телеканал Adult Swim

О телеканале

Блок передач для взрослых на американском кабельном канале Cartoon Network. Свое вещание начал в сентябре 2001 году, в России транслируется на 2х2. Контент имеет ограничения по возрасту, поэтому показ происходит в ночное время. Эфир состоит из оригинальных шоу, аниме, сериалов с минимальным редактированием или совсем без него. Некоторые программы считаются трансгрессивными и экспериментальными.

Adult Swim показывает оригинальные мультипликационные сериалы, например, известный абсурдным юмором «Робоцып» и фантастический «Рик и Морти». Первым аниме, появившимся на канале, считается «Ковбой Бибоп».

Сериалы
Шэнму
Шэнму
боевик, приключения, аниме 2022, Япония
0.0
Бердгерл
Бердгерл
комедия 2021, США
0.0
Бегущий по лезвию: Черный лотос
Бегущий по лезвию: Черный лотос
драма, боевик, аниме , фантастика 2021, Япония/США
0.0
Три занятых Дебры
Три занятых Дебры
комедия 2020, США
0.0
Первобытный
Первобытный
боевик, приключения 2019, США
0.0
Тука и Берти
Тука и Берти
комедия 2019, США
4.0
Мистер Пиклз
Мистер Пиклз
комедия 2014, США
6.0
Рик и Морти
Рик и Морти
комедия, приключения, фантастика 2013, США
7.0
Все сериалы
Related video
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Приложение киноафиши