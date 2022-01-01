Телеканал Adult Swim

Блок передач для взрослых на американском кабельном канале Cartoon Network. Свое вещание начал в сентябре 2001 году, в России транслируется на 2х2. Контент имеет ограничения по возрасту, поэтому показ происходит в ночное время. Эфир состоит из оригинальных шоу, аниме, сериалов с минимальным редактированием или совсем без него. Некоторые программы считаются трансгрессивными и экспериментальными.

Adult Swim показывает оригинальные мультипликационные сериалы, например, известный абсурдным юмором «Робоцып» и фантастический «Рик и Морти». Первым аниме, появившимся на канале, считается «Ковбой Бибоп».