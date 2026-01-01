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Саундтреки сериала «Рик и Морти»

Музыка из сериала «Рик и Морти» Вся информация о сериале
The Rick and Morty Soundtrack
The Rick and Morty Soundtrack 26 композиций. Rick and Morty, Ryan Elder, Rick and Morty, Ryan Elder, Dan Harmon, Justin Roiland, Rick and Morty, Ryan Elder, Dan Harmon, Mazzy Star, Rick and Morty, Ryan Elder, Justin Roiland, Lauren Hillman, Rick and Morty, Ryan Elder, Джемейн Клемент, Rick and Morty, Ryan Elder, Tara Strong, Jevin Smith, Chaos Chaos, Rick and Morty, Ryan Elder, Justin Roiland, clipping., Chad VanGaalen, Blonde Redhead, Rick and Morty, Ryan Elder, Dan Harmon, Asya Saavedra, Chloe Saavedra, Belly, Rick and Morty, Chaos Chaos, Justin Roiland
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Camping (feat. Dan Harmon & Ryan Elder) [From Rick and Morty: Season 4] - Single
Camping (feat. Dan Harmon & Ryan Elder) [From Rick and Morty: Season 4] - Single 1 композиция. Rick and Morty
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Snake Jazz (feat. Ryan Elder) [From Rick and Morty: Season 4] - Single
Snake Jazz (feat. Ryan Elder) [From Rick and Morty: Season 4] - Single 1 композиция. Rick and Morty
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Don't Look Back (feat. Kotomi & Ryan Elder) [From Rick and Morty: Season 4] - Single
Don't Look Back (feat. Kotomi & Ryan Elder) [From Rick and Morty: Season 4] - Single 1 композиция. Rick and Morty
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Glory to Glorzo [feat. Dan Harmon & Ryan Elder] (From Rick and Morty: Season 4) - Single
Glory to Glorzo [feat. Dan Harmon & Ryan Elder] (From Rick and Morty: Season 4) - Single 1 композиция. Rick and Morty
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Rick and Morty Babies Theme - Single
Rick and Morty Babies Theme - Single 1 композиция. Rick and Morty
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Losing a Friend (feat. Ryan Elder) [From Rick and Morty: Season 4] - Single
Losing a Friend (feat. Ryan Elder) [From Rick and Morty: Season 4] - Single 1 композиция. Rick and Morty
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Название Исполнитель / Композитор Время
1 Rick and Morty Theme Rick and Morty, Ryan Elder / Ryan Elder 0:36
2 Jerry's Rick Rick and Morty, Ryan Elder / Ryan Elder 2:58
3 The Small Intestine Song Rick and Morty, Ryan Elder, Dan Harmon, Justin Roiland / Ryan Elder 0:37
4 The Flu Hatin' Rap Rick and Morty, Ryan Elder, Dan Harmon / Dan Harmon 1:53
5 African Dream Pop Rick and Morty, Ryan Elder / Ryan Elder 2:42
6 Look On Down from the Bridge Mazzy Star / David Roback 4:46
7 The Rick Dance Rick and Morty, Ryan Elder, Justin Roiland, Lauren Hillman / Ryan Elder 0:47
8 Goodbye Moonmen Rick and Morty, Ryan Elder, Джемейн Клемент / Ryan Elder 2:21
9 Summer and Tinkles Rick and Morty, Ryan Elder, Tara Strong, Jevin Smith / Ryan Elder 0:52
10 Do You Feel It? Chaos Chaos 4:11
11 Unity Says Goodbye Rick and Morty, Ryan Elder / Ryan Elder 2:22
12 Get Schwifty (C-131) Rick and Morty, Ryan Elder, Justin Roiland / Justin Roiland 1:00
13 Raised Up (C-131) Rick and Morty, Ryan Elder, Justin Roiland / Justin Roiland 0:52
14 Stab Him in the Throat clipping. / William Hutson 3:27
15 Help Me I'm Gonna Die Rick and Morty, Ryan Elder, Justin Roiland / Justin Roiland 0:40
16 Let Me Out Rick and Morty, Ryan Elder, Justin Roiland / Justin Roiland 0:34
17 Memories Chaos Chaos 3:28
18 Stuttering Light Chad VanGaalen 3:03
19 Alien Jazz Rap Rick and Morty, Ryan Elder, Dan Harmon / Dan Harmon 0:59
20 For the Damaged Coda Blonde Redhead / Kazu Makino 2:32
21 Fathers and Daughters Rick and Morty, Ryan Elder, Dan Harmon, Asya Saavedra, Chloe Saavedra / Dan Harmon 1:56
22 Seal My Fate Belly / Tanya Donelly 4:04
23 Terryfold Rick and Morty, Chaos Chaos, Justin Roiland / Justin Roiland 2:30
24 Tales from the Citadel Rick and Morty, Ryan Elder / Ryan Elder 3:04
25 Rick and Morty Score Medley Rick and Morty, Ryan Elder / Ryan Elder 4:44
26 Human Music Rick and Morty, Ryan Elder / Justin Roiland 0:40
Доступен список песен из сериала «Рик и Морти» (2013) на портале о кино «Киноафиша». Популярные саундтреки из сериала «Рик и Морти» на разных языках бесплатны для онлайн прослушивания.
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