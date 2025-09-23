Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Рик и Морти
Статьи
Статьи о сериале «Рик и Морти»
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Статьи о сериале «Рик и Морти»
Вся информация о сериале
«Лучший мультсериал со времен "Рика и Морти"»: Netflix сотворил чудо — у нового проекта 83% свежести и куча хоррор-отсылок
Пример для всех, кто создает анимацию.
Написать
23 сентября 2025 15:13
Меньше пьянок, больше трогательных моментов: в 9 сезоне «Рика и Морти» безумный дед лишится изюминки
Финал новой главы изменил характер ученого.
Написать
30 июля 2025 20:03
Единорог с деменцией и удивленные пришельцы: у создателей «Рика и Морти» есть еще 4 безумных сериала
Без гениального изобретателя, но с колоритными героями.
Написать
20 июня 2025 19:34
Что означает коронная фраза Wubba Lubba Dub Dub в «Рике и Морти»? Звучит смешно, но перевод депрессивный
За объяснение стоит благодарить Птичью личность.
Написать
23 мая 2025 07:00
В «Рик и Морти» замалчивают возраст ученого: по документам — 70, по факту — цифра приближается к бесконечности
В его истории историки ногу сломят.
1 комментарий
22 мая 2025 20:32
Мрачнее, чем в самом страшном ужастике: почему Рик в «Рик и Морти» уже никогда не увидит свою жену
Казалось бы, у тебя в кармане — целая мультивселенная. Просто найди нужную. Но увы.
Написать
22 мая 2025 19:05
«Престолы» и «Все тяжкие» в формате 2D: «Рик и Морти» уже «не торт», зато эти 3 малоизвестных мульта вернут вам вкус к безумию
Один из них, кстати, тоже озвучил Сыендук.
Написать
22 мая 2025 18:36
Рик стал мягче, но безумие не пропало: надежды на нового «Рика и Морти» были слабые, но 8-й сезон оказался на голову выше прежнего
Создатели умудряются выдавать отличные серии, если судить по первым впечатлениями.
Написать
21 мая 2025 07:00
4 российских сериала для вечера после работы — если ищете простое, смешное, но не тупое (рейтинги отличные)
Этот детективный сериал Netflix уже покорил 75 000 000 зрителей: напряжение растет как снежный ком, а финал бьет как молот
Скучаете по интригам на Вистерии Лейн? Вот 5 сериалов, которые точно понравятся фанатам «Отчаянных домохозяек»
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667