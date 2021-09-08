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Дэн Хармон
Дэн Хармон
Dan Harmon
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Дэн Хармон
Dan Harmon
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Дата рождения
3 января 1973
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Сценарист, Продюсер, Актер
Место рождения
Милуоки, Висконсин, США
Рост
184 см
Биография Дэна Хармона
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Фильмография Дэна Хармона
Загадочные самоубийства
комедия
2018, США
5.0
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Видео: создатели «Рика и Морти» комментируют душераздирающую концовку пятого сезона
Героям необходимо было разойтись, чтобы осознать токсичность своих отношений.
Написать
8 сентября 2021 14:59
Соавтор «Рика и Морти» Дэн Хармон работает над анимационной экранизацией популярного онлайн-комикса
Десятисерийный проект заказан стриминговым сервисом Apple TV+.
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25 июня 2021 16:40
Adult Swim показал вступительную сцену из пятого сезона «Рика и Морти»
Дебютная серия уже доступна на «КиноПоиск HD».
Написать
21 июня 2021 13:53
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