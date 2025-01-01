Меню
Рик и Морти, список сезонов
Rick and Morty
18+
Год выпуска
2013
Страна
США
Эпизод длится
30 минут
Телеканал
Adult Swim
Рейтинг сериала
7.7
Оцените
14
голосов
9
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Рик и Морти»
Сезон 1 / Season 1
11 эпизодов
2 декабря 2013 - 14 апреля 2014
Сезон 2 / Season 2
10 эпизодов
26 июля 2015 - 4 октября 2015
Сезон 3 / Season 3
10 эпизодов
1 апреля 2017 - 1 октября 2017
Сезон 4 / Season 4
10 эпизодов
10 ноября 2019 - 31 мая 2020
Сезон 5 / Season 5
10 эпизодов
20 июня 2021 - 5 сентября 2021
Сезон 6 / Season 6
10 эпизодов
4 сентября 2022 - 11 декабря 2022
Сезон 7 / Season 7
10 эпизодов
15 октября 2023 - 17 декабря 2023
Сезон 8 / Season 8
10 эпизодов
25 мая 2025 - 27 июля 2025
Сезон 9
TBA
