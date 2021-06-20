Рик и Морти 2013, 5 сезон

Rick and Morty 18+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 20 июня 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 5-й сезон сериала «Рик и Морти»

В 5 сезоне сериала «Рик и Морти» двое главных героев — немного сумасшедший профессор Рик и ужасно закомплексованный подросток Морти — продолжают свои путешествия по просторам неизведанной галактики. В новых эпизодах Рик решает устроить специальный ужин для своего заклятого врага, проживающего под водой. Естественно, мирной трапезы у них не получается. Тем временем Морти влюбляется в весьма необычную девушку по имени Планетина. Довольно быстро становится понятно, что у Планетины есть особые счеты с людьми, которые ее создали. Тем временем Саммер вместе с дедом отправляется в тур по планетам, которые находятся на конечной стадии своего существования...

Рейтинг сериала

8.5
Оцените 19 голосов
9 IMDb

Список серий сериала Рик и Морти

Морт Ужин с Рикандре Mort Dinner Rick Andre
Сезон 5 Серия 1
20 июня 2021
Мортножество Mortyplicity
Сезон 5 Серия 2
27 июня 2021
Неумортная Приквда A Rickconvenient Mort
Сезон 5 Серия 3
4 июля 2021
Спрей Рикависимости Rickdependence Spray
Сезон 5 Серия 4
11 июля 2021
Амортиканское Грикффити Amortycan Grickfitti
Сезон 5 Серия 5
18 июля 2021
Дед Благодарения Rick & Morty's Thanksploitation Spectacular
Сезон 5 Серия 6
25 июля 2021
Гоутрон Джеррисис Риквангелион Gotron Jerrysis Rickvangelion
Сезон 5 Серия 7
1 августа 2021
Рикчное Сияние Чистого Разуморта Rickternal Friendshine of the Spotless Mort
Сезон 5 Серия 8
8 августа 2021
Забыв о Сарике Мортсхолле Forgetting Sarick Mortshall
Сезон 5 Серия 9
5 сентября 2021
Рикмурай Джек Rickmurai Jack
Сезон 5 Серия 10
5 сентября 2021
