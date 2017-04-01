Рик и Морти 2013, 3 сезон

Rick and Morty 18+
Премьера сезона 1 апреля 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Рик и Морти»

В 3 сезоне мультсериала «Рик и Морти» Рик, находясь в галактической тюрьме, готовит замысловатый план побега. Семейное положение Смитов на пороге перемен, когда Джерри просит Бэт выбрать между ним и Риком. Грустное событие приводит к новым семейным связям. Разрушенный брак заставляет Морти и Саммер задуматься о своей независимости. Остаются неизменными немыслимые эксперименты Рика и его родственников. В один момент Рик превращается в огурец, Саммер — в великаншу, а кто-то даже может стать клоном.

Рейтинг сериала

8.5
Оцените 19 голосов
9 IMDb

Список серий сериала Рик и Морти

Рикбег из Рикшенка The Rickshank Rickdemption
Сезон 3 Серия 1
1 апреля 2017
Рикман с камнем Rickmancing the Stone
Сезон 3 Серия 2
30 июля 2017
Огурчик Рик Pickle Rick
Сезон 3 Серия 3
6 августа 2017
Виндикаторы 3: Возвращение концесветника Vindicators 3: The Return of Worldender
Сезон 3 Серия 4
13 августа 2017
Конспирация The Whirly Dirly Conspiracy
Сезон 3 Серия 5
20 августа 2017
Отдых и риклаксация Rest and Ricklaxation
Сезон 3 Серия 6
27 августа 2017
Риклантидическая путаница The Ricklantis Mixup
Сезон 3 Серия 7
10 сентября 2017
Проветренный мозг Морти Morty's Mind Blowers
Сезон 3 Серия 8
17 сентября 2017
Основы Бет The ABC's of Beth
Сезон 3 Серия 9
24 сентября 2017
Рикчжурский мортидат The Rickchurian Mortydate
Сезон 3 Серия 10
1 октября 2017
