В 4 сезоне 13 серии сериала «Побег» Майкл стремится удержать команду, несмотря на жестокое предательство близкого человека. Появляется новый партнер, который шантажирует Гретхен. Теперь она должна отыскать нового покупателя «Сциллы».
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