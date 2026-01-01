Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Прыгуны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Побег Места съёмок

Места и даты съемок сериала Побег

Основные места съемок сериала Побег

  • Тюрьма Джолиет — ул. Коллинз, Джолиет, Иллинойс, США
  • Торонто, Онтарио, Канада
  • Чикаго, штат Иллинойс, США
  • Фриско, штат Техас, США
  • Гринсвилл, Техас, США
  • Павильон 5, студия 20th Century Fox — бул. Пико, 10201, Сентури‑Сити, Лос‑Анджелес, Калифорния, США
  • Вудсток, штат Иллинойс, США
  • Касабланка, Марокко
  • Уарзазат, Марокко
  • Рабат, Марокко
  • Международный аэропорт О'Хара, Чикаго, штат Иллинойс, США
  • Ванкувер, Британская Колумбия, Канада
  • Майами, Флорида, США

Где снимали известные сцены

третий сезон
Даллас, Техас, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Студия, сезоны 2 и 3
Студия Mercury — ул. Риверсайд-драйв, 6301, Ирвинг, Техас, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
второй сезон
Минерал-Уэллс, Техас, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
второй сезон
Хьюстон, Техас, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
второй сезон
Форт-Уэрт, штат Техас, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
второй сезон
Галвестон, Техас, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
третий сезон
Ирвинг, Техас, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
второй сезон
Поттсборо, штат Техас, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
третий сезон
Остров Саут-Падре, Техас, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
второй сезон
Литл-Элм, Техас, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
второй сезон
Мак-Кинни, Техас, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
второй сезон
Дикейтер, Техас, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱

Даты съемок сериала Побег

  • 7 апреля 2005 - 11 июля 2016
Геральт на самом деле вообще не из Ривии: в «Ведьмаке» об этом не сказали
Зря Вожакину только ругают за «Первый отдел»: в 2010-е она уже блистала в другом главном хите НТВ
Только читавшие книги «Игра престолов» знают, что у Джона Сноу есть старший брат: именно он — наследник Железного трона
Когда «Первый отдел» закончился, а Колесников нужен срочно: в этом детективе НТВ всего 4 серии и никакого мрачняка
Вот идеальный сериал для тех, кто повернут на космосе и тащится от «Марсианина»: 27 марта вернется с новым сезоном
«Царевна-лягушка 2» на «Большой земле»: топ-5 главных российских фильмов марта-2026 – куда идти с женой, куда с детьми?
«Полный отстой, где бы не играл»: зрители НТВ бойкотируют новую криминальную драму из-за исполнителя главной роли
Тысячи километров проехал без прав и опыта: Иваныч из «Дальнобойщиков» не умел водить
Нейросеть добралась до фильмов Гайдая: угадайте киноленту по странному рисунку от ИИ (тест для продвинутых)
«Ты на Кавказ не езди – тебя убьют»: Этуш до последнего боялся сниматься в «Кавказской пленнице» – было 3 веских причины
Ветер мачту рвал, на сцену вышел Крокодайл: разбираем финал «Ван Пис 2», кто такой Мистер 0?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше