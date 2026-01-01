Основные места съемок сериала Побег
- Тюрьма Джолиет — ул. Коллинз, Джолиет, Иллинойс, США
- Торонто, Онтарио, Канада
- Чикаго, штат Иллинойс, США
- Фриско, штат Техас, США
- Гринсвилл, Техас, США
- Павильон 5, студия 20th Century Fox — бул. Пико, 10201, Сентури‑Сити, Лос‑Анджелес, Калифорния, США
- Вудсток, штат Иллинойс, США
- Касабланка, Марокко
- Уарзазат, Марокко
- Рабат, Марокко
- Международный аэропорт О'Хара, Чикаго, штат Иллинойс, США
- Ванкувер, Британская Колумбия, Канада
- Майами, Флорида, США