В 4 сезоне 12 серии сериала «Побег» поиски «Сциллы» оборачиваются шоком для всех: Сара захватывает заложников, Линкольн и Майкл оказываются лицом к лицу с Генералом. Но это далеко не конец проблем: команду предает один из своих.
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