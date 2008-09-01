В 4 сезоне 10 серии сериала «Побег», видя состояние Майкла, Сара везет его в больницу. Сукре и Линкольн оказываются в опасной ситуации. Агент Селф находит неожиданного союзника. Махоун получает чертежи архитектора «Компании».
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