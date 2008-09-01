В 4 сезоне 15 серии сериала «Побег» Чарльз Уэстморлэнд вернулся, чтобы помочь раскрыть настоящее предназначение «Сциллы». Тем временем Линкольн и Сукре стараются остановить Гретхен, иначе разработка будет утеряна навсегда.
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