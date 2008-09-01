В 4 сезоне 18 серии сериала «Побег» Саре приходят неожиданные новости. Майкл и Линкольн охотятся за «Сциллой», а Кристина приказывает привести свой план в действие. Ти-Бэг устраивает громкую сцену в посольстве Индии.
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