В 4 сезоне 22 серии сериала «Побег» Генерал все-таки переигрывает братьев и ловит их. Ставки повышаются, так как он подстраховался, взяв в заложники еще и близких родственников. В итоге Майкл сбегает со «Сциллой» и исчезает.
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