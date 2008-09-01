В 4 сезоне 8 серии сериала «Побег» Линкольн вместе с Сукре в поисках шестого и последнего ключа. Гретхен предоставляет Саре возможность проявить себя и отомстить. Майкл и Роланд заключают очень сомнительные сделки.
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