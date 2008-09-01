В 4 сезоне 19 серии сериала «Побег» Майкл в растерянных чувствах от воссоединения с Кристиной. Она шокирует его историей про старшего брата. Тем временем Линкольн пытается остановить Кристину, которая приближается к осуществлению своего плана.
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