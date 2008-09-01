В 4 сезоне 1 серии сериала «Побег» до Майкла доходят невероятные новости из Лос-Анджелеса, где он собирается отомстить Уистлеру. Линкольн воссоединяется с братом, и они получают предложение, от которого не могут отказаться.
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