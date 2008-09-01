В 4 сезоне 16 серии сериала «Побег» Линкольн и его новый партнер прибывают в Майами, чтобы перехватить «Сциллу» у очередного владельца. Сара в поисках Майкла, который узнает удивительные сведения о своем прошлом.
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