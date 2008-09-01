В 4 сезоне 7 серии сериала «Побег» Линкольн везет часть группы в Лас-Вегас, где Сукре получает недостойное предложение. Сара прознала о физическом состоянии Майкла. Роланд чересчур понадеялся на свою удачу. Гретхен присоединяется к Ти-Бэгу.
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