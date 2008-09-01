В 4 сезоне 5 серии сериала «Побег» поиск следующего ключа приводит Майкла и Линкольна в казначейство. Уайатт использует свое личное влияние с Гретхен. Сукре и Беллик выслеживают Ти-Бэга и вызывают подозрения на его новой работе.
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