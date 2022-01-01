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Актеры сериала «Побег»

Актеры сериала «Побег» Вся информация о сериале
Уильям Фихтнер
Уильям Фихтнер William Fichtner
Alexander "Alex" Mahone Вентворт Миллер
Вентворт Миллер Wentworth Miller
Michael Scofield Петер Стормаре
Петер Стормаре Peter Stormare
John Abruzzi Доминик Перселл
Доминик Перселл Dominic Purcell
Lincoln "Linc" Burrows Майкл Рапапорт
Майкл Рапапорт Michael Rapaport
Don Self Робин Танни
Робин Танни Robin Tunney
Veronica Donovan Роберт Уиздом
Роберт Уиздом Robert Wisdom
Norman "Lechero" St. John Рокмонд Данбар
Рокмонд Данбар Rockmond Dunbar
Benjamin Miles "C-Note" Franklin Сара Уэйн Кэллис
Сара Уэйн Кэллис Sarah Wayne Callies
Sara Tancredi Роберт Неппер
Роберт Неппер Robert Knepper
Theodore "T-Bag" Bagwell Амори Ноласко
Амори Ноласко Amaury Nolasco
Fernando Sucre Марк Фойерстин
Марк Фойерстин Mark Feuerstein
Jacob Anton Ness Август Прю
Август Прю Augustus Prew
David "Whip" Martin Джоди Лин О’Киф
Джоди Лин О’Киф Jodi Lyn O'Keefe
Gretchen Morgan Уэйд Уильямс
Уэйд Уильямс Wade Williams
Brad Bellick Пол Адельштейн
Пол Адельштейн Paul Adelstein
Paul Kellerman Денай Гарсиа
Денай Гарсиа Danay García
Sofia Lugo Инбар Лави
Инбар Лави Inbar Lavi
Sheba Крис Вэнс
Крис Вэнс Chris Vance
James Whistler
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