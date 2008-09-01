В 4 сезоне 2 серии сериала «Побег» в команде появляется новый человек, Роланд, и начинает работать над копией данных. Уайатт по-прежнему пытается отыскать братьев, а Ти-Бэг тем временем устремляется на север.
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