В 4 сезоне 23 серии сериала «Побег» спокойная жизнь Майкла и Сары продлилась недолго. Девушка попадает в тюрьму за убийство Кристины. Теперь Майкл должен прийти ей на помощь и вызволить из тюрьмы, пока Кранц не добрался до нее первым.