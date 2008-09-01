В 4 сезоне 23 серии сериала «Побег» спокойная жизнь Майкла и Сары продлилась недолго. Девушка попадает в тюрьму за убийство Кристины. Теперь Майкл должен прийти ей на помощь и вызволить из тюрьмы, пока Кранц не добрался до нее первым.
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