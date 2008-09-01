В 4 сезоне 3 серии сериала «Побег» у команды и Майкла остается один день, чтобы найти следующий ключ, иначе они могут попасть обратно в тюрьму. Махоун хочет отомстить Уайатту. Ти-Бэг получает путевку в новую жизнь.
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