В 4 сезоне 20 серии сериала «Побег» Кристина подходит к финальной части своего плана. Тем временем Генерал ставит Майкла перед сложным выбором. Он должен понять, кого спасти: старшего брата или мать будущего ребенка?
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