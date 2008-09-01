В 4 сезоне 6 серии сериала «Побег» Майкл и команда выслеживают владельца карты, а Махоун тем временем пойман с бесценной вещью. Ти-Бэг приступает к взлому кода Уистлера. Гретхен воссоединяется с семьей. Селф попадает на радары Уайатта.
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