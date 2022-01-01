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Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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Полярный
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Актеры сериала «Полярный»
Вся информация о сериале
Михаил Пореченков
Витя Мясник, бывший авторитет из 90-х
Владимир Епифанцев
Иван Охлобыстин
Ivan Okhlobystin
Болт, главный авторитет Полярного
Игорь Жижикин
Артур, держатель общака
Катерина Шпица
Полина, психолог
Ян Цапник
Антон Богданов
Anton Bogdanov
Нуждин, полицейский
Жаргал Бадмацыренов
Zhargal Badmatsirenov
Карина Зверева
Филипп Дьячков
Коля, бандит из банды Болта
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