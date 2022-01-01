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Ксения Корнева
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Ксения Корнева
Ксения Корнева
Дата рождения
5 февраля 1988
Возраст
34 года
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Новосибирск, СССР
Популярные фильмы
Корни
(2020)
0
Фильмография Ксения Корнева
Жанр
Все
Комедия
Год
Все
2020
Все
1
Сериалы
1
Актриса
1
Корни
комедия
2020, Россия
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