Владимир Чуприков появился на свет 24 июля 1964 года в российской столице. Его мама – Раиса Конюхова – была советской театральной и киноактрисой. У Владимира есть младшая сестра Галина, которая стала врачом.

Детство будущего актера прошло в Москве, он посещал школы на Арбате и в Перово. Получив аттестат зрелости, Чуприков поступил в Студию при РАМТе, где его наставником был Алексей Бородин, и с 1988 года на протяжении двенадцати лет Владимир служил в этом театре. В дальнейшем он принял решение получить режиссерское образование и с этой целью поступил в Щукинское училище. Играл в антрепризах разных московских театров.

В 1984 году дебютировал на большом экране, впервые появившись в эпизодической роли в картине «Михайло Ломоносов». Широкую узнаваемость среди российских зрителей приобрел в начале 2000-х годов, снявшись в фильмах «Лесник», «Красивая жизнь» и многих других.

Супругу актера звали Наталья. Всего у Чурикова шестеро детей и трое внука.

Владимир ушел из жизни 19 сентября 2020 года в деревне Ивановской области, о чем сообщила в социальной сети Facebook его жена. Причиной стала внезапная остановка сердца. Актеру было всего 57 лет.