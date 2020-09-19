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Владимир Чуприков

Владимир Чуприков
Владимир Чуприков
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Дата рождения
24 июля 1964
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
19 сентября 2020
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Биография Владимира Чуприкова

Владимир Чуприков появился на свет 24 июля 1964 года в российской столице. Его мама – Раиса Конюхова – была советской театральной и киноактрисой. У Владимира есть младшая сестра Галина, которая стала врачом.

Детство будущего актера прошло в Москве, он посещал школы на Арбате и в Перово. Получив аттестат зрелости, Чуприков поступил в Студию при РАМТе, где его наставником был Алексей Бородин, и с 1988 года на протяжении двенадцати лет Владимир служил в этом театре. В дальнейшем он принял решение получить режиссерское образование и с этой целью поступил в Щукинское училище. Играл в антрепризах разных московских театров.

В 1984 году дебютировал на большом экране, впервые появившись в эпизодической роли в картине «Михайло Ломоносов». Широкую узнаваемость среди российских зрителей приобрел в начале 2000-х годов, снявшись в фильмах «Лесник», «Красивая жизнь» и многих других.

Супругу актера звали Наталья. Всего у Чурикова шестеро детей и трое внука.

Владимир ушел из жизни 19 сентября 2020 года в деревне Ивановской области, о чем сообщила в социальной сети Facebook его жена. Причиной стала внезапная остановка сердца. Актеру было всего 57 лет.

Интересные факты о Владимире Чуприкове
  • Владимир перепробовал множество занятий: был лесорубом на Севере, работал на ферме в Калужской области, служил радиометристом в геологической партии, а также устанавливал стальные двери, продавал квартиры, стриг людей в салоне и подметал двор.
  • Владимир отмечен знаками внутренних войск МВД РФ «За отличие в службе» второй степени и МЧС РФ «Участнику ликвидации последствий ЧС».
  • Внешне актер похож на политического деятеля Никиту Хрущева, поэтому часто играл его в кино. На его счету девять таких ролей.
  • Кроме актерской деятельности занимался режиссурой и преподавал сценическое мастерство.
Фильмография Владимира Чуприкова
Игры шпионов
Игры шпионов
триллер 2020, Великобритания
6.0
Васильки для Василисы
Васильки для Василисы
мелодрама 2012, Россия
5.0
Без вины виноватые
Без вины виноватые
драма 2008, Россия
6.0
Ангелочек
Ангелочек
короткометражный 2008, Россия
6.0
Рысак
Рысак
драма 2005, Россия
5.0
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