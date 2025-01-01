Георгий Тополага

Кого вернут в игру? В 3 сезоне «Алисы в Пограничье» зрители ждут Чишию, Куину и даже Нираги — но Netflix держит интригу

Джихангир и его последний вздох: собрали 5 жутких версий гибели шехзаде с «крыльями ангела» из «Великолепного века»

Только этот герой «Ивана Васильевича» выжил бы во времена Грозного: и это не Жорж и даже не Шпак

Затянут с первой серии и зрителя, и героя: 5 динамичных сериалов про временные петли — рейтинги от 7.4 и выше

«Страшная баба»: эту героиню из мультика СССР невзлюбила сама Раневская — по иронии судьбы, их кое-что связывает

Теперь официально: первые подробности «Супермена 2» от Ганна — возненавидели Лекса Лютора? Тогда сиквел вам лучше не включать

Никаких вам 400 млн: Netflix урезал гонорары корейским актерам — досталось даже красавцу из «Поднятия уровня в одиночку»

Засмотрели комедии Гайдая до дыр? Не беда! ИИ назвал еще 3 малоизвестных и смешных фильма СССР — у одного рейтинг 8.4

50 оттенков кино СССР: только внимательные вспомнят, какого цвета 5 деталей из легендарных фильмов (тест)

Лист, солнце, человек бежит: ИИ зашифровал 5 осенних фильмов СССР в эмодзи — сможете угадать их все? (тест)