Полярный
Статьи
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Вся информация о сериале
Иван Охлобыстин заговорил о фильме мечты: хочет сниматься за границей после «Полярного»
Сериал лишь убедил звезду в том, что пора двигаться за границу.
Написать
28 декабря 2024 19:05
Собрались смотреть сериал «Полярный»? Рассказываем про сюжет, актеров и рейтинг
Эту комедию неплохо оценили, а в декабре как раз вышел новый сезон.
Написать
22 декабря 2024 12:19
Что за красная комната в «Твин Пикс» Линча? Странный символ, который запутал даже преданных фанатов
Этот сериал НТВ триумфально статанул, а закончился разочарованием — почему фанаты называют его финал предательством?
Если бы все показали в фильмах, то «Властелин колец» шел бы годами: как долго Гэндальф искал Кольцо Всевластия?
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
