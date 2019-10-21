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Карина Зверева
Карина Зверева
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Карина Зверева
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Дата рождения
2 июня 1977
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Близнецы
Биография Карины Зверевой
Родилась 2 июня 1977 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).
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Фильмография Карины Зверевой
Мальчишник
комедия
2017, Россия
4.0
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Карина Зверева: «Снимали «Полярный» во время аномальной жары»
28 октября в эфире ТНТ стартует новый комедийный сериал «Полярный» с Михаилом Пореченковым в главной роли.
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21 октября 2019 15:58
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