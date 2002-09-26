В 9 сезоне 8 серии сериала «Друзья» эгоцентричная младшая сестра Рэйчел, Эми, портит всем обед в День благодарения своими нецензурными замечаниями. Девушка даже не замечает, какая неловкая атмосфера царит в комнате.