В 9 сезоне 5 серии сериала «Друзья» зануда Росс и Рэйчел не могут договориться, кто сидит с Эммой и в какие дни. У обоих бурная жизнь и много планов. Однако Рэйчел не доверяет только что найденной няне и боится оставить Эмму с ней.