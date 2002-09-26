В 9 сезоне 5 серии сериала «Друзья» зануда Росс и Рэйчел не могут договориться, кто сидит с Эммой и в какие дни. У обоих бурная жизнь и много планов. Однако Рэйчел не доверяет только что найденной няне и боится оставить Эмму с ней.
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