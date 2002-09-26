В 9 сезоне 20 серии сериала «Друзья» Росс взволнован, когда он встречает коллегу палеонтолога Чарли Уилера, которая является потрясающей красавицей и к тому очень умной. Может, в этот раз он сможет забыть Рэйчел?
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