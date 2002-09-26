В 9 сезоне 13 серии сериала «Друзья» пока Рэйчел разбирается со своими противоречивыми чувствами к Гэвину, Росс пытается заставить ее ревновать, завербовав Чендлера. Тот должен ему помочь познакомиться с привлекательными женщинами.