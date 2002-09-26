В 9 сезоне 23 серии сериала «Друзья» Чендлер дает Дэвиду несколько плохих советов, между Россом и Чарли проносятся искры, и, кажется, вот-вот произойдет чудо. Рэйчел борется с мыслью, сказать Джо, что она без ума от него, или нет.